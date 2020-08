Kärdlas juhtub enim liiklusõnnetusi parklates

Saare ainsa linna, Kärdla liikluskindlustusjuhtumite statistikat analüüsides selgub, et kõige rohkem juhtub liiklus­õnnetusi parklates.

Eesti maanteeameti andmebaasis on kirjas, et kui aastal 2018 oli kindlustusjuhtumeid 30, siis mullu 35. Tänavu seitsme kuuga, millest märtsis, aprillis ja mais oli liiklus saarel koroonapiirangute tõttu üsna tagasihoidlik, aga on juba menetletud 19 juhtumit. Seega on viimase kahe aasta ja seitsme kuu jooksul Kärdlas kokku olnud 84 sõidukite kindlustus­juhtumit, neist valdav enamus ehk 51 toimus parklates. Suurima kindlustusjuhtumite arvuga hakkab silma Kärdla Keskväljaku parkla 14 kindlustusjuhtumiga, Selveri parkla 11, Coopi Tormi Konsumi parkla 6 ja Coopi Hiiu Konsumi parkla 5 juhtumiga.

Tõsisemate varakahjudega, mille puhul kindlustuse summa üle 1100 euro, juhtumeid oli kokku kaheksa, kolm Coopi Tormi Konsumi parklas, kolm Hiiumaa Selveri parklas ja kaks Coopi Hiiu Konsumi parklas.

Valdavaks kindlustusjuhtumi tüübiks parklates on parkimis­kohale või -kohalt tagurdava liikuja otsasõit pargitud sõidukile – kahe aasta ja seitsme kuuga 29 juhtumit. Järgnevad teise auto kahjustamine uksega, mida sama aja jooksul tuli ette 6 korda.

Õnneks pole kokkupõrked parklates nii tõsiste tagajärgedega kui liiklusõnnetused maanteedel ja ristmikel.

Maanteeameti andmetel on kannatanutega liiklus­õnnetusi alates 2018. aastast Kärdlas olnud kaks, neist viimane juhtus tänavu 6. juulil Eha ja Hiiu ristmikul. Kärdla üks ohtlikumaid ongi Eha-Hiiu ristmik, kus 2018. aastast kirjas 5 kindlustusjuhtumit.

Mikael Kelomees

Sildid: Kärdla, liikluskindlustusjuhtumid