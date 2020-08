Kärdla sümbol, vana korsten, pakiti kilesse

ERAKOGU

Kärdla reservelektri­jaama korsten kõrgub praegu linnakese kohal kilesse mähitud tornina, eelmisel esmaspäeval algasid torni restaureerimistööd.Nädal aega kulus töömeestel korstnale tellingute paigaldamiseks, siis kaeti need kilekattega, et ehitajad iga ilmaga tööd saaksid teha. Praegu pakub see 66 aastat tagasi ehitatud 40 meetri kõrgune Kärdla sümbol väga erilist vaatepilti.





Sildid: elektrijaama korsten, restaureerimine