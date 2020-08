Kärdla reservelektrijaama korstna päästetööd

Eelmisel aastal toetas muinsuskaitseamet reservfondist avariiohtlikuks tunnistatud korstna renoveerimist 100 000 euroga. Muinsuskaitseameti nõunik Dan Lukas ütles, et tegemist on erakordselt suure toetusega ja suur on ka omaniku panus, 10 000 eurot.Torni remonditööde valmimise tähtaeg on muinsuskaitse­ametiga sõlmitud lepingu järgi 30. november.Spetsiaalsetest korstnatellistest laotud ümmarguse põhiplaaniga ülalt koonduva korstna kõrgus on 40 meetrit ning praegu pakub see tellingute ja kilega kaetuna põnevat vaatepilti.Muinsuskaitseameti mälestise kirjelduses nimetatakse korstnat suurepäraseks industriaalarhitektuuri näiteks, mis sobitub hästi Kärdla linnapilti.Kärdla reservelektrijaama korsten on muinsuskaitse all 2006. aastast, kuid senise omaniku Eesti Energia (EE) käes lagunes see aastaid, kuigi omanikul on kohustus selle säilimine tagada. 2017. aastal müüs EE vana Kärdla elektrijaama hooned OÜ-le SpaceGate, mille esindajaks Hiiumaa päritolu Anti Nööp.

