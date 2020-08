II Oti regatt stardib Oti sünnipäeval

Täna keskpäeval algab Orjakus kahepäevane Oti regatt, mis selgitab Hiiumaa meistrid Optimist klassi purjetamises ja millega austatakse regatile nime andnud treenerit.Regatt on korraldajailt jahtklubist Dago saanud nime legendaarse purjetamistreeneri Ott Epneri tehtud töö auks ja tunnustuseks. Täpselt regati avapäeval, 7. augustil on Ott Epneril sünnipäev.JK Dago kommodoor Maren Tamm ütles, et Epner on lubanud avamisele tulla ning kavas on klubi kunagist alusepanijat, eestvedajat ja treenerit tehtu eest tänada.





Sildid: orjaku, Oti regatt, Ott Epner