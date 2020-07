Volikogu liige pääses kriminaalkaristuseta

Jaanuaris tuli teade, et 18. jaanuaril lõi 60aastane mees Kõrgessaare alevikus oma 49aastast endist elukaaslast, kes sai viga. Lööjaks oli Hiiumaa vallavolikogu liige Artur Valk ja politsei algatas juhtunu kohta kriminaalmenetluse. Valku süüdistati karistusseadustiku paragrahv 121 lõige 2 punkt 2 järgi ehk kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes. Asja arutamine kohtus venis vahepealse eriolukorra tõttu, kuid nüüdseks on kriminaalasi lõpetatud lepitusmenetlusega.







