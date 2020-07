Vanas kordonis said külalised kokku hingeloomadega

Harda Roosna

Vene sõjaväe ehitatud Ojaküla piirivalvekordoni seintel on kunsti rippunud varemgi, eelmisel aastal avati seal näitus “Külalised” ja sel aastal joonistati hingeloomasid. Kaheksa aastat tagasi kinnistu ostnud Erki Tint on Vene sõjaväest jäänud hoonetekompleksi päris palju korrastanud, kuid pole sellele seni veel õiget otstarvet leidnud. Tühjana seisva kordonihoone on nüüd avastanud kunstnikud ning lahke omanik on neil lubanud selles kunsti luua.

