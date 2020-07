Väärt monograafia

Erakogu

Noore Eesti riigi tehnilise haritlaskonna vundamenti ja kujunemist kajastav uurimus “Oma alma materit otsimas” ilmus aprillis professor Pullati 85. juubelisünnipäevaks. Tegu on paarikümneaastase uurimuse väljendusega mahuka raamatu näol, autoriteks ajalooprofessor Raimo Pullat ja ajaloodoktor Tõnis Liibek. Tuleb tõdeda, et meie rahvusteaduste alarahastamise taustal on tegu märkimisväärse imega, millel aidanud teoks saada tänapäeva Eesti ettevõtjad, teose patroonid Reet ja Väino Kaldoja.

