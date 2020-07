Ühendades aerulaua ja jooga tuleb arvestada märjaks saamisega

Olev Kivistik

The Yoga Island ja Kärdla Aerulaud ühendasid jõud ning sel suvel saab esmakordselt Hiiumaal proovida SUPjoogat.Kui mõni aeg tagasi kuulsin, et Kärdla sadamas alustatakse SUP- ehk aerulauajooga treeningutega arvasin, et see pole minu jaoks. Eelistan pigem jõusaalis rassida ja aerulaual sõiduga pole ma ka eriti sinapeal. Sel nädalal valitsenud kuumad ilmad ja soe merevesi panid mind aga meelt muutma ning otsustasin siiski proovida.

Sildid: Kärdla aerulaud, SUPjooga, The Yoga Island