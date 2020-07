Tuur Riia vanalinnas

Tapio Varese joonistus



Riia oli 19. sajandil õige rikas linn, Tallinn aga vaesem. Riias oli raha, et vanamoodsad majad jalust koristada või ümber ehitada. Tallinnas selliseid võimalusi nii palju ei jagunud.

20. sajandi algul kerkis Riia kesklinn üsna ühtses juugend-stiilis, ei jäänud sellest puutumata vanalinngi. Juugend oli ilus stiil, viimane enne modernismikarpe, kus veel ilustistega mängiti. Vaesem Tallinn säilitas mitmel pool oma keskaegse ilme, tõeliseks väärtuseks tänapäeva mõistes on säilinud tornidega linnamüür. Riias aga kisti müür maha. Nõnda, et alles jäi vaid üksainus, tellistest laotud ümar Püssirohutorn.





