Tuule Liinid vaidlustas konkursi tulemuse

Juuli algul teatas maanteeamet, et sõlmis lepingu senise vedajaga AS Kihnu Veeteed Hiiumaa-Saaremaa vahelise ning väikesaarte laevaliikluse korraldamiseks järgneval kolmel aastal.

Leping sõlmiti läbi otselepingu konkursi. Eelnevalt edastas maanteeamet laevandusettevõtjatele indikatiivsed sõiduplaanid ja sõitjate arvu liinidel viimase kolme aasta jooksul. Selle põhjal tegi pakkumise kolm ettevõtet, OÜ TS Laevad, AS Kihnu Veeteed ja OÜ Tuule Liinid. Parimaks kuulutas maanteeamet AS Kihnu Veeteed pakkumuse.

Hiiu Leheni jõudis info, nagu oleks Tuule Liinid hanke tulemuse vaidlustanud. Maanteeameti ühistranspordi järele­valve talituse juhataja Ahto Pahk kinnitas, et OÜ Tuule Liinid on konkursi võitjaga sõlmitud lepingute kohta vaide esitanud. “Vaide kohta ei ole otsust veel tehtud, mistõttu ei saa vaidlusega seotud asjaolusid kommenteerida,” ütles Pahk. “Siiski kinnitan, et lepingud on vedaja allkirjastatud ning reisijate teenindamine tagatud.”

Lepingu järgi hakkab uus vedaja parvlaevaliiklust Sõru–Triigi liinil korraldama alates 2. veebruarist 2021, Kihnu–Munalaiu ja Munalaiu–Manilaiu liinil alates selle aasta 1. oktoobrist ja 1. juunist 2021 Rohuküla–Sviby liinil.

Märtsis kirjutas Saaremaa ettevõtjale Vjatšeslav Leedole kuuluv Saarte Hääl, et maanteeamet saatis kolmele vedajale kutse väikesaarte liiniveo otsekonkursile. Kutse said Tallink, TS Laevad ja Kihnu Veeteed, Tuule Liinid aga jäeti kõrvale. Seejärel saatis OÜ Tuule Liinid maantee­ametile pöördumise, milles nõudis firma kaasamist väikesaarte liiniveo otsekonkursile.

Mais kirjutas sama ajaleht, et Vjatšeslav Leedo müüs OÜ Tuule Liinid ettevõtte senisele tegevjuhile Tõnis Rihvkile: “Leedo firma Tuule Piletikeskus OÜ omandusest liikus Tuule Liinid OÜ eelmisel nädalal Tõnis Rihvki firmale T.R.Merendus OÜ”.

Tõnis Rihvk ütles toona lehele, et kõige kiirem eesmärk on T.R.Merendusel osalemine riigi välja­kuulutatud hangetel, millega otsitakse operaatorfirmat väikesaartega ühenduse pidamiseks.

