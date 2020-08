Tagurpidi jäätmevedu toob vedajale korraliku lisatulu

repro

Ilma klientidega kokku leppimata lisas AS Eesti Keskkonna­teenused jäätmeveo arvele tagurdamis­tasu, mille hind prügiveoga võrreldes kaks korda suurem.Jõeranna küla kolm peret avastasid oma prügiveo­arveid vaadates, et juunikuust käib jäätmeauto nende prügi­konteinereid tühjendamas... tagurpidi.Kui muidu on 0,14 kuupmeetrise konteineri tühjendamis­tasu ligi 5 eurot, siis juunikuu eest oli AS Eesti Keskkonna­teenused kõigi kolme talu, Ojakalda, Kütioja ja Suur Villemi prügiveoarvele lisanud tagurdamistasu 10 eurot ja 80 senti.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: jäätmevedu, prügivedu, tagurdamistasu