Suvel peab mõtlema

Suvi-suvi-suvi! Pidu-pidu-pidu! No millal siis veel kui mitte nüüd, peale olematut talve ja kitsit koroonakevadet nautida suverõõmusid ja merevett.

Nii ilusa ilmaga ei tahaks, aga paraku tuleb mõelda kohutavatele arvudele. Tänavu on poole aastaga uppunud 39 inimest. Seda on rohkem kui mullu terve aastaga, mil vees kaotas elu 36 inimest.

Hea, et politseinikud, piirivalvurid ja merepäästjad ka praegu meile ohtusid meede tuletavad.

Ka Eesti liiklusõnnetuste statistika on sel aastal kohutav – poole aastaga 30 hukkunut ja üle 800 vigastatu. Eelmise aastaga hukkus liikluses 52 inimest, vigastada sai üle 1400. Aasta aga on alles poole peal.

Nende numbrite kõrval on vali muusika, mis reede öösiti Rannapargist kostab, muidugi väike mure. Aga mine sa ütle seda inimesele, kes uinuda ei suuda…

Ilmselt peab ka suvel mõtlema. Nii enda kui teiste peale, et need koledad numbrid enam ei kasvaks. Ja need, kes tahavad, saaks lõbutseda, ja need, kes tahavad, saaks magada.

24. juuli 2020