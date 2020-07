Sulevi otsinguid jätkatakse, kui leidub väiksemgi vihje

SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel pöördub hiidlaste poole, et leida mingitki teavet enam kui kuu aega kadunud Kärdla linna elaniku Sulevi kohta. Otsingutel võib abi olla väiksemastki vihjest, ütles ta Hiiu Lehele. Sulevit on alates 1. juunist otsitud maastikult politsei ja SA Kadunud OPEROG vabatahtlike rühma koostöös. Otsingute käigus vaadati üle suur osa Kärdla lõunaküljest Prählamäe-Pilpaküla-RMK metsatee vahelisest Lodju metsast, samuti linna erinevaid piirkondi. Kuna Sulevit ei leitud, jäid otsingud maastikul täpsema suuna puudumisel uue info ootele.Nüüd palub SA Kadunud abi kõigilt tähelepanelikelt Kärdla linna elanikelt, Hiiumaa külastajatelt, marjulistelt-seenelistelt, auto- ja bussijuhtidelt jt, kes teavad või on märganud midagi, mis võib olla kadunud Suleviga seotud. Teatage sellest ööpäevaringselt SA Kadunud telefonil 661 6776 või politsei vanemuurija Kalli Samorodni telefonil 440 1485.SA Kadunud palub abi 72aastase Sulevi otsimisel, keda tema naaber nägi viimati reede, 29. mai õhtul kella 18 ja 19 vahel tema kodu juures Hiiumaa vallas Kärdla linnas Liiva tänaval, kus Sulev naabri sõnul liikus Kanarbiku ja Alato tänavate suunas. Peale seda pole teada, mis Suleviga juhtus ja ta on siiani teadmata kadunud.Sulevi tunnusmärgid: pikkus 170 cm, kehaehitus kõhn, juuksed hallid. Sulevi eritunnuseks on prillid ning iseäralik ja aeglane kõnnak. Seljas oli tal musta värvi T-särk, mille peal ruuduline pluus, selle peal musta värvi jope punast värvi kirjaga “Blood Busters”; jalas tumesinist värvi dressipüksid ja rohelist värvi lahtise kannaga Crocsid; peas horisontaalse helkur-triibuga musta värvi kootud müts. Sulevil on tõenäoliselt kaasas taskulamp, Beloff 0,1 l viinatops ja Rothmans Silver suitsupakk.SA Kadunud palub kõigil Kärdla linna elanikel, samuti Hiiumaa külastajatel ja auto-juhtidel, bussijuhtidel ning kõigil teistel, sh marjulistel-seenelistel, kes on eelpool kirjeldatud Sulevit alates 29. maist kella 18 õhtul või hiljem Kärdlas Liiva tänava piirkonnas või kaugemal näinud liikumas; omavad mingisugust infot tema praegusest asukohast; teavad isikuid, kellega Sulev sellel õhtul kohtus või alates sellest õhtust on koos viibinud; on teda auto peale peale võtnud ja sõidutanud.Või kes on leidnud mõne tee äärest, kraavist, maastikult või metsast Sulevil kaasas olnud esemeid: horisontaalse helkurtriibuga musta värvi kootud mütsi, prillid, rohelist värvi lahtise kannaga Crocs jalatsi, taskulambi, Beloff 0,1 l viinatopsi, Rothmans Silver suitsupaki või selle margi suitsukonid või on tundnud mõnes piirkonnas ebaloomulikku lõhna.“Palume viivitamatult helistada ööpäevaringselt SA Kadunud infotelefonile 661 6776 ja meile sellest teada anda! Teie tähelepanek on oluline ja saab anda võimaliku suuna maastikuotsingu jätkamiseks! Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse,” ütles Rüütel.“Kõik olete oodatud ka otsima! Otsingute kohta leiab teavet www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja www.facebook.com/KadunudSA/ Kui Te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, saate osaleda otsingute läbiviimisel sihtasutusele annetades. SA Kadunud tegutseb ainult kodanike annetuste toel,” selgitas Rüütel.SA Kadunud arveldusarve SEB pangas EE661010220095092013, annetuse tegemisel lisada selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks.

Sildid: SA Kadunud