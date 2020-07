Regati Kärdla päev kulus puhkuseks

PIRET SALMISTU

Harda Roosna

Kui 63. Muhu väina regati avapäeval käis Pärnust üle tugev torm, siis regati kolmandast, 100meremiilisest etapist jäi tuulevaikuse tõttu alles pool ja päris ära Kärdla ring. 95–100 meremiili pikkusena planeeritud Pärnu-Kärdla etapp oli märksa lühem – suuremad jahid läbisid 60, väiksemad 45 meremiili. Teisipäeva öösel Kärdlasse jõudma pidanud alused aga saabusid alles järgmisel päeval.Regati peavõistlusjuht Jüri Sõber rääkis, et algul oli kavas anda Pärnus start kell 10, sel ajal aga valitses täielik tuule-vaikus. “Nii et me sõitsime mingi poolteist tundi mootoritega Pärnu lahest välja, siis ootasime veel pool tunnikest ja kuskil kella kaheteistkümne paiku tekkis väike tuulevirve ja me saime stardid ära antud.”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Muhu Väina regatt