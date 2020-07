Puhas vesi otse tänavalt

Juuli algul värskendati Kärdla osavalla ja Hiiumaa ametikooli koostöös Tiigi tänava lõpus asuva arteesia-kaevu ümbrust. Koostöökokkuleppe linna haljasalade planeerimiseks, rajamiseks, kujundamiseks ja hooldamiseks, sõlmisid osavald ja ametikool juba jaanuaris.Juba varem on Kärdla linn korda teinud Aia tänava avaliku veevõtukoha, mis on väga populaarne. Nimelt sobib Kärdla arteesiavesi imehästi kohvi- ja teekeetmiseks ning veekeetjaid ei ähvarda katlakivi, mis mujal Hiiumaal on tavaline mure.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: arteesia, kaev