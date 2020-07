Pühapaikade uuringud Hiiumaal

VALDO VALPER

Tänavu on riikliku looduslike pühapaikade uurimise ja hoidmise arengukava raames käimas väliuuringud Hiiumaal.Neljas Hiiumaa ajaloolises kihelkonnas on üksi või paarikaupa ringi liikumas peamiselt kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiivi ja Tartu Ülikooli folkloristidest koosnev tiim.Juulis-augustis toimuvate välitööde siht on üles leida ja kaardistada praeguseni säilinud ajaloolised looduslikud pühapaigad. Huvi pakuvad ka hävinud pühapuude, kivide ja raviallikate asukohad. Inventeerimisele kuuluvad esmajoones need kohad, mis ei ole seni veel ei loodus- ega muinsuskaitse all. Vahel võib ka ilmneda, et kaitsealune objekt on osa suuremast kompleksist. Esmalt selgitatakse arhiivipärimuse, kaartide jm allikate abil välja kohad, kuhu tasub väliuuringutele minna. Sageli on aga lähteandmed ebamäärased või puudulikud ning siis tuleb täiendava info saamiseks küsitleda kohalikke elanikke. Intervjuude käigus võib välja tulla ka uusi pühapaiku, millest arhiivis juttu ei ole. Kõige kindlam on, kui teadja õige koha maastikul kätte näitab. Kui õnnestub paik üles leida, tehakse sellest fotosid ja kirjeldatakse iseloomulikke tunnuseid. Samuti määratakse koha tinglikud piirid. Mõnikord kerkivad aga töö käigus üles praktilist või ka filosoofilist laadi küsimused, sest ega pühapaiga mõiste piiridki pole alati üheselt määratletavad. Igas piirkonnas on omad eripärad. Folkloristide ja kohalike inimeste vastastikuse teabevahetuse eesmärgil toimuvad infotunnid, kuhu oodatakse osalema kõiki, keda teema kõnetab. Käina ja Emmaste kihelkonna teabepäeva viis läbi Valdo Valper 8. juulil, Reigi kihelkonna pühapaigauuringutest räägivad Mari-Ann Remmel ja Ergo-Hart Västrik 3. augustil kell 18 Kõpu rahvamajas. Pühalepa infopäev toimub 4. augustil kell 14 Palade loodushariduskeskuses.Uurijatega võib kontakti võtta ka meili teel era.kohaparimus@gmail.com või telefonil 5656 8436 Mari-Ann, 5390 2177 Reeli, sest pole sugugi kindel, et välitöödel iga võimaliku pärimuseteadjani jõutakse. Projekti korralduslik pool on OÜ AB Artes Terrae juhi Mart Hiobi kanda. Uuringuid rahastab keskkonnainvesteeringute keskus, tellijaks on muinsuskaitseamet.

MARI-ANN REMMEL

folklorist

erakogu

erakogu

Eesti kirjandusmuuseumi folklorist Mari-Ann Remmel ja Tartu ülikooli teadur Ergo-Hart Västrik käisid Hiiumaal, Reigi kihelkonna maadel, sh Kõpu poolsaarel pühapaiku uurimas.Esmaspäeval, 3. augustil kell 18 on nad Kõpu rahvamajas, et rääkida looduslike pühapaikade kaardistamisest ja pühapaigapärimusest Reigi kihelkonna alal.“Loodame saada kohalikelt inimestelt lisa arhiivis leiduvatele andmetele,” ütles Remmel.

Sildid: pühapaigad, väliuuringud