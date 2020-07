Prioriteet kuulub elupäästele

Juuli algusest on politsei- ja piirivalveameti lennusalk koos regionaalhaigla meedikutega valmis raskete trauma-vigastustega patsiente haiglasse lennutama. Kas samal ajal, kui üks helikopter on saadetud liiklusõnnetuse paika, säilib lennusalga ja PERHi valmisolek transportida näiteks Hiiumaalt või mõnelt teiselt saarelt haiglasse samuti kiiret abi vajav patsient?

Vastab PERHi kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov: “Eestis on korraga valves üks helikopter. Juhul kui helikopter koos reanimobiilibrigaadiga täidab kiirabi väljakutset ei ole võimalik teostada meditsiinilist lennutransporti. Samas siin on vähemalt kaks aspekti, millega peab arvestama. Esineb üsna väike tõenäosus, et korraga tekib vajadus reageerida nii kiirabikutsele kui ka tellitakse meditsiiniline transport saartelt. Meditsiinilist transporti oodates on patsient ravil haiglas, meedikute kindlates kätes. Liiklusõnnetusse sattunud kannatanu elu on kordades rohkem ohus, mistõttu reanimobiilibrigaadi reageerimine helikopteriga liiklusõnnetusele on elupäästev tegevus, mille prioriteetsus on üldjuhul kõrgem kui meditsiinilisel lennutranspordil.”

Küsis KATI KUKK

