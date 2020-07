President Kaljulaid tuleb Hiiumaale

Päeva rosin

“Brüsselis aretatud uus seen sai nimeks plasti omavahendikomponent ja Eesti rahandusminister on juba jõudnud kinnitada: “Põhimõtteliselt see ei ole maks!” Tõsiasjaks aga jääb, et see “mittemaks” on igal juhul Eesti kulu, ja mida vähem mõistlikku suudame oma keskkonnas ringleva plastiga peale hakata, seda suurem.”

Kultuurilehe Sirp peatoimetaja KAAREL TARAND, err.ee 27. juuli 2020.