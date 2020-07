Politsei: Merel võtab abivajajani jõudmine aega

Päeva rosin

“Ma arvan, et vabadus ja demokraatia ei tähenda ainult sõnavabadust. Kui turuvabadust ei ole, siis saavad inimesed oma rahakoti kaudu teada, et meil on provints ja me iseennast väga ka ei kaitse. Vaba turg on selline asi, kus ei saa olla sellist ida fenomeni, nagu me näeme Venemaal, Valgevenes või Türgis, kus üks vanamees teeb, mida tahab ja rahvas peab seda kõike alla neelama. Turgu tuleb pidevalt tagant surkida.”

Kirjastaja ja ettevõtja Hans H. Luik saates “Vikerhommik” 22. juulil 2020.