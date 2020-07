Pikk maja pakub mitut näitust

Lisaks püsiekspositsioonile saab Hiiumaa muuseumi peahoones nn Pikas majas uudistada näitusi “Aja ääres”, “50 aastat rannas” ja “Mõis muuseumis”. “Aja ääres” on Liia Lüdig-Algvere juubelihõnguline õlimaalide näitus. Nautida saab imelisi Hiiumaa maastikke, mahedates värvides lilli ja portreesid. Teisele korrusele ronides näeb omaaegseid ujumisriideid: lillelised bikiinid, daamitrikood, ranna-

mantlid, meeste ujumispüksid, laste puhvis rannarõivad. Aastakümneid tagasi kasutusel olnud materjalid erinesid tunduvalt tänastest: sageli õmmeldi rannarõivad ise, küll sitsist, krimpleenist või nailonist, aga haruldased polnud ka villased ujukad. Näituse autoreiks on Malle Pajula ja Siiri Heinmaa. Need kaks näitust on lahti augusti lõpuni.

Näitus mõisaaegadest pakub vaatamiseks mõisnikega seonduvaid esemeid: dokumente, rõivaid, tarberiistu, mööblit, juurde saab lugeda mälestuslugusid. “Mõis muuseumis” püsib üleval septembri lõpuni. Pikk maja on omaettegi vaatamisväärsus – see ehitati 1830.–1840. aastatel ning on tänaseni Kärdla pikim puumaja, üle 60 meetri. Möödunud sajandi keskpaigani elasid siin kalevivabriku direktorid. Nõukogude ajal viidi Pikas Majas läbi pidulikke abieluregistreerimisi, siin olid erinevad valitsusasutused, sh raamatukogu.

Pika maja püsinäitus tutvustab kalevivabriku tööliste ja härraste igapäevaelu. Septembri lõpuni on muuseum avatud iga päev.

ANU PALLAS

Sildid: Liia Lüdig-Algvere, õlimaalid