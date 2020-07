Petankis püstitati MV rekord

Reedest pühapäevani oli Mängude maja ümbrus täidetud kuuli täpsusviskajatega ehk toimusid Eesti meistrivõistlused petankis. Korraldaja, Kärdla petankiklubi oli Mängude maja juurde maha märkinud 19 väljakut ning eraldi peaväljaku ja see lahendus teenis osalejatelt ohtralt kiidusõnu.

Esindatud olid Saaremaa, Valga, Tartu, Võru, Ida-Virumaa, Harjumaa, Haapsalu ja loomulikult Hiiumaa mängijad. Kokku osales nädalavahetusel rekordarv ehk 83 mängijat, nende hulgas 20 naist, samas vaid viis juuniorit.

Reedel alustati tulistamisvõistlusega. Selle sujuvaks läbiviimiseks oli maha märgitud kaheksa viskerada. Mehed viskasid kuuel ja naised kahel rajal.

Tunnustati Kaarel Miku ja Mihkel Filipenko poolt ette valmistatud abivahendeid, millele oli lihtne panna löödavaid kuule ning paljuski tänu sellele sujus võistlus heas tempos.

47 mehe konkurentsis jättis esikoha Hiiumaale Mihkel Filipenko. Talle järgnesid Veiko Proos ja Roger Viks. Naisi oli konkurentsis tosinajagu ning esikolmiku moodustasid Marju Velga, Maris Rõõm ja Kadri Arunurm.

Laupäeva alustati pidulikult sõnavõttude ja reedese autasustamisega, põhiosa päevast aga kuulus paarismänguvõistlusele, mis viidi läbi Šveitsi süsteemis ning järgnesid karika-

ringid. Viimase puhul võeti kasutusele uuendus – nimelt mängisid tagumistele kohtadele jäänud kolm ja esimene ots neli ringi. See tähendas, et medalimängud kestsid kauem ja otsustavate mängude ajaks olid kõik ülejäänud kohtumised lõppenud.

Kõige täpsemad kuulilennutajad olid Kaarel Mikk ja Mihkel Filipenko. Hõbeda teenisid Aimar Poom, Valmar Pantšenko ja Marek Kolk. Kolmandale poodiumiastmele jõudsid Meelis Münt ja Kevin Sten Liik.

Pühapäevane turniir trios kujunes kaheosaliseks – esimene enne vihma ja teine suure vihmaga, kuna mitmed mängijad kiirustasid laeva peal, et saarelt lahkuda.

Võitjaks tulid kogu nädalavahetuse väga stabiilset taset näidanud tartlased Aimar Poom, Valmar Pantšenko ja Marek Kolk. Hõbedase tagasituleku vormistasid mitu aastat petangist eemal olnud Martin Mänd, Roger Viks ja Harry Kanistik Kärdla klubist. Pronks jäi samuti Kärdla klubi mängijatele – Katri Aavekukk, Külli Kariste ja Marju Velga.

Esmakordselt Eestis mängiti ühel nädalavahetusel välja kolm Eesti meistrivõistluste medalikomplekti – tulistamises, paarismängus ja trios.

Samuti oli esmakordselt võimalik jälgida Eesti meistrivõistlusi otseülekandena sotsiaalmeedia vahendusel. Varasemalt on otsepilti pakutud enamasti tiitlivõistlustelt.

Eesootaval nädalavahetusel on Mängude maja väljakutel taas võimalik võistlusi nautida. Laupäeval kell 12 algavad Eesti meistrivõistlused mölkky üksikmängus, pühapäeval kell 10 aga Hiiumaa lahtised meistrivõistlused paarismängus.

HERGO TASUJA

Sildid: Mängude maja, petank