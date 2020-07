Peaminister ja rebane

Teisipäeva hommikuks olid peaminister Jüri Ratase fotod, millel jäädvustatud kohtumine rebasekutsikaga, saanud sotsiaalmeedias üle tuhande meeldivaksmärkimise. Hiidlaste jaoks lisab piltidele väärtust fakt, et kohtumispaigaks oli märgitud Hiiumaa. Briti kõrge aumärgi, Sukapaela ordeni, deviis kõlab: Honi soit qui mal y pense – Häbi olgu sellel, kes siinkohal halvasti mõtleb.

Võib ju naljatada, et päev enne peaministri ja rebase kohtumist üllitas Eesti Metsloomaühing teate pealkirjaga: “Hiiumaa rebasekutsikas: “Ma ei vaja abi!”. Ja president Reagan on öelnud, et kõige kohutavamad sõnad inglise keeles kõlavad – “ma olen valitsusest ja olen siin selleks, et aidata”. Rõõmustame pigem selle üle, et peaminister on (suve)hiidlane.

Ronald Reaganile kuulub ka teine tähelepanuväärne lause. “Tõmmake see müür maha, härra Gorbatšov!”. Peaministriga kohtunud rebasekutsikas ilmselt vaikis. Hiidlaste sõnum võiks aga olla: “Peaminister Ratas, aidake hiidlastel spordihoone valmis ehitada!” Jutt, et selleks võib kasutada kõigile omavalitsustele võrdsel alusel jagatud koroonaraha, on narrimine. Teistes maakonnakeskustes on spordihooned valminud suurelt osalt riigifinantseeringu otsesihitud toel.

Ka aastal 2012 oli Eestis ärev. Koroonat ei olnud, kuid kriisist väsinud inimesed protestisid Reformierakonna müütiliseks muutunud “kilekotiraha” ja üksiti ka Euroopa andmedirektiivi ACTA vastu. Tartus raiuti maha noor tammepuu, mille oli istutanud Andrus Ansip. Ansip ise rääkis aastavahetuseintervjuus Eesti Ekspressile järgnevalt: “…tuli riigikogus minu juurde Tõnis Lukas, võttis taskust kolm tammetõru ja ütles, et teda see puu maharaiumine liigutas väga ja ta on nördinud, sest ka tema on sinna istutanud oma puu…”

Kultuuriminister Tõnis Lukaski pidi juurtelt hiidlane olema ja on korduvalt kinnitanud, et Hiiumaa spordihoone pooleli ei jää. Ehk on temal suvepuhkuse ajal mahti lugeda Betti Alverit. “Ma ootan, kuni väiksed tõrud sirgunud on suureks puuks. Mu pilk on märg. Mu salajõud on virgunud. Mu hing jääb truuks…”

Poisi ja rebase kohtumisest kirjutas Antoine de Saint-Exupery järgneva dialoogi:

“Tere,” ütles rebane.

“Tere,” ütles väike prints viisakalt ja pöördus ümber, kuid ei näinud mitte kui midagi.

“Kes sa oled?” küsis väike prints. “Sa oled väga ilus…”

“Mina olen rebane,” vastas rebane.

“Tule minuga mängima,” tegi väike prints ettepaneku, “Ma olen nii väga õnnetu…”

“Ma ei saa sinuga mängida,” vastas rebane. “Ma ei ole taltsutatud.”

Kõrgessaare kalatehase varemete pilti jagas oma sotsiaalmeedia lehel juuli alguses riigihaldusminister Jaak Aab. Vahva, et valitsuse liikmed teavad Hiiumaast ja siinsetest muredest.

Loodetavasti oli peaministril metsateel rebasega kohtumise järel mahti ka Tuuletornis ära käia. Hiiumaa valla eelarvest selle objekti alla ju ikkagi hulk raha “hakkama” pandud.

PEEP LILLEMÄGI

ettevõtja

