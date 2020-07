Osavald: Päris suvepidudeta ei saa

erakogu

Teist kuud kurdavad mõned Kärdla elanikud, et ei saa magada kuna rannabaari Baywatch Beach Bar muusika on liiga vali ja kostab öösiti liiga kaua.Osavald lühendas juulis aega, millal muusika mängida tohib, kuid leiab, et ettevõtjaile avaliku ürituse lube anda siiski tuleb.Esimesed kaebused, et öö-rahu on häiritud, laekusid toimetusele 12. juuni ja 19. juuni öö kohta, nüüd juulikuu kohta. Väidetavalt andis osavald juunis baari pidajale loa korraldada avalikku üritust kasvõi ööpäev läbi.





Sildid: Baywatch Beach Bar, Muusika, rannabaar