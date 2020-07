Õnnetuse, milles Padari hukkus, põhjustas veokijuht

Kolmapäeval jõudis kohus otsuseni, et liiklusõnnetuse, milles hukkus Üllar Padari ning vigastada sai koos temaga autos olnud naine, põhjustamises on süüdi veokijuht.Prokurör Marelle Ulla ütles Hiiu Lehele, et surmaga lõppenud õnnetuse põhjustas veokijuht, kes ei suutnud libedal teel haagisega autot kontrollida. “Teeolud olid sel päeval muutlikud ning juht püüdis oludega arvestada, vähendades sõidukiirust tuntavalt. Prokuratuur heitis mehele ette õnnetuse põhjustamist ettevaatamatusest, sest tagajärg näitab, et sõidukiirus oli nendes tee- ja ilmastikutingimustes siiski liiga suur,” ütles Ulla. “Pahatahtlikkust või hoolimatust sellele juhile ette heita ei saa, seetõttu ei taotlenud prokuratuur ühegi varasema rikkumiseta elukutselise juhi juhilubade äravõtmist,” lisas prokurör.Mootorsõiduki juhi poolt liiklusnõuete rikkumises ettevaatamatusest, millega põhjustati inimese surm, on kuritegu, mille eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.Kohus mõistis kolmapäeval 58aastase mehe süüdi liiklusnõuete ja sõiduki käitumisnõuete rikkumises ettevaatamatusest ja mõistis talle karistuseks ühe aasta vangistust, mille jättis täitmisele pööramata, kui ta ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.Kohus mõistis mehelt välja menetluskulud kogusummas 1747,88 eurot. Asjas tsiviilhagi esitatud ei ole ja süüdistatav on varasemalt karistamata. Kohtuotsus ei ole jõustunud.Traagiline liiklusõnnetus juhtus 3. detsembril 2018 kella 18.55 ajal Kärdla-Käina tee kolmandal kilomeetril Palukülas, kus omavahel põrkasid kokku Kärdlast Käinasuunas liikunud Volvo veok ja Käinast Kärdla poole sõitnud Mitsubishi L200. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Mitsubishi teelt välja ning selle roolis olnud 48aastane Üllar Padari sai õnnetuses sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Viga sai ka Mitsubishis kaasa sõitnud 48aastane naine, kelle meedikud tervisekontrolliks haiglasse viisid. Õnnetuse järgselt vajas täiendavat tervisekontrolli ka veokijuht.Sündmuskohal töötanud politseinikud selgitasid, et mõlema sõiduki rehvid vastasid nõuetele ja kõik masinates viibinud isikud olid turvavööga kinnitatud. Veoki roolis olnud mees oli kaine ja omas juhtimisõigust.Õnnetus juhtus pimedal ajal asfaltkattega sõiduteel, mis oli äärmiselt libe ja lörtsisegune. Lubatud piirkiirus sel järsu kurviga teelõigul on 90 km/h. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitati välja kriminaalmenetluse käigus.

Sildid: liiklusõnnetus