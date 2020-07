Meil on oht muutuda iseenda arengupiduriks

Viimase aja Hiiumaa enda inimeste loodud avalikes sõnumites on jäänud silma nii palju negatiivsust, et tekib vägisi küsimus, kas oleme tõesti iseenda kõige suuremad vaenlased.

Episood 1 – Tuuletorn

Sotsiaalmeedia Hiiumaa gruppides esinevate kommentaatorite lõputu pessimism, aasimine, et mitte öelda ilkumine, ja kriitika elamusekeskuse Tuuletorn suhtes on ajalises mõttes kujunenud nüüdseks juba aastatepikkuseks.

Kes jaksab, võib näiteks grupis Vabad Hiiumaa Kodanikud lahti kerida 26. juuli 2018 Peeter Kondratjevi algatatud arutelu. Sealt on ilusti näha “arvamusliidrite” isiklik väljaelamine.

Kogukonna ametliku esindajana on oma hinnanguid Tuuletornile pidevalt andnud volikogu liige Inge Talts. Näiteks lausus ta 2019. aasta 9.jaanuari volikogu istungil: “Tuuletorn on mõttetu ja liiga suur ja ei sobi Hiiumaa konteksti.“ Selle aasta 23. aprillil toimunud volikogu istungil ütles Talts, et “Omavalitsuse rahade eest loodud Tuuletorn ei hakka tooma oodatud kasu. Kes võtab poliitilise vastutuse selle rajamise eest?”

Ometi käis elamuskeskuses esimesel lahtioleku kuul 6458 külastajat ja käive oli koos käibemaksuga

46 180 eurot. See ületab keskuse juhi sõnul varasemalt tehtud prognoose kahekordselt.

Olen isiklikult kuulnud elamuskeskuse kohta vaid kiitvaid hinnanguid. Nii neilt, kes seal lastega aega veetnud kui ka täiskasvanutelt, kes vaid ekspositsiooni ja kohvikut külastanud. Ehk Tuuletorni kohta võib juba praegu öelda, et tegemist on edulooga ning hea põhjusega, mis Hiiumaale tulla.

Ja seda kõike hoolimata sellest, et hiidlased ja Hiiumaa elanikud ise selle maapõhja on kirunud! Kas keegi kriitikutest võtab oma suhtumisi ja väljaütlemisi ka häbeneda, eks see ole igaühe moraali küsimus.

Muide, nende ridade kirjutamise vahel kohtusin ajakirjanik Neeme Rauaga, kelle hinnang Tuuletornile oli vaid ühesõnaline: “Super!” Tema muljeid Hiiumaast võib kuulata sel laupäeval Kuku raadiost.

Episood 2 – Spordihoone

Unistus Hiiumaa moodsast spordikompleksist ulatub kindlasti kaugemale kui selle volikogu ja valitsuse koosseis. Mäletan isegi Hiiu valla aegseid vaidlusi nii asukoha kui spordihoone olemuse üle.

Kõigis neis diskussioonides olen aga alati imestanud ühe asja üle, et lisaks sotsiaalmeedia kriitikutele on spordihoone vastased olnud ka mõned spordiinimesed ise. Kuni selleni välja, et Toivo Saue esitas Põllu tänava äärse planeeringu vastase argumendina “eriti väärtuslikud” metsõunapuud, mis krundil kasvavad…

Muidugi on ka teisi stiile. Endine linnapea ja praegune osavallavanem kutsuvad vastastikku teineteist appi spordihoone valmimiseks. Kuigi spordihoone rahastuse otsustab volikogu. Spordiklubide esindajad on kogunud spordihoone toetuseks allkirju jne.

Hea koostöö vastu ka neil tasanditel ei saa midagi olla ja loodan, et see on positiivse tulemusega. Aga olgu siiski siinkohal ausalt öeldud, et hoolimata sotsiaalmeedias levivast vastasuseisust ja valeinfost ei ole vähemalt volikogu koalitsioon kordagi arutanud varianti, et Hiiumaa spordihoone ehitus jääb kahe etapi vahel pooleli. Saan kinnitada ka seda, et vallavalitsus on pidevalt otsinud võimalusi lisarahastuseks ja projekti täismahus realiseerimiseks.

Ehk siis – kõigist vastuseisudest, kõhklustest ja isegi koroonast hoolimata on vald tegutsenud selle nimel, et uus spordihoone valmiks. Lõplik otsus selles osas on volikogu teha ja siinkohal on eriti hea meel tõdeda, et ka volikogu opositsioon on hakanud spordihoone ühekorraga valmis ehitamist toetama.

Episood 3 – Kohvikutepäev

Olen saanud nii isiklikku kriitikat kui kuulnud seda lugematuid kordi, et Hiiumaa vald ja volikogu esimees on “kaaperdanud“ Hiiumaa kohvikutepäevad.

Ometi oli senine kohvikutepäevade korraldaja Ly Johansen see, kes kirjutas 16. septembril 2019 Hiiumaa vallavanemale kirja, milles andis selgelt ja ühemõtteliselt teada, et nemad võtavad pausi ja järgmisel aastal kohvikutepäevi ei korralda. Pole põhjust neile puhkusesoovi ette heita. Aga kuna üritus on kasvanud Hiiumaa suve sisustaja seisukohalt oluliseks märgiliseks sündmuseks ja et säiliks kohvikutepäeva järjepidevus, oli vald valmis selle vaheaasta täitma. Seejuures ei ole vallas keegi kunagi rääkinud Kohvikutepäeva “ülevõtmisest“! Miks senised korraldajad seda just selles valguses soovivad näidata ja miks peavad nad ennast olulisemaks kui kogu Hiiumaa maineüritust, on mulle senini arusaamatu. Igatahes seisab nende hallataval FB lehel jätkuvalt teade, et kohvikutepäevi sel aastal Hiiumaal ei toimu. Ei koostööd, ei suhtlust. On vaid solvumine kohas, kus nad ise ei taha, aga teistel ka teha ei lase.

Kuidas küll Hiiumaa turismielu suurest edendajast sai ühel hetkel hoopis turismipidur?

Vähe sellest. Hiiu Leht kirjutab oma teisipäevases juhtkirjas, et äkki jätaks kohvikutepäevad ära. Samal ajal loen Viimsi valla teatajast, mis deklareerib: “Viimsi kodukohvikute päev peab jääma kogukonna traditsiooniks!”

Tunnistan, et olen olnud hämmeldunud ja nördinud. Kas tõesti oleme võimetud teostama suuri eesmärke koos ja tegema nende nimel koostööd? Kas Hiiumaa hea käekäik ja tulevik ei peaks olema meie kõigi ühine huvi ja hool!

AIVAR VIIDIK

Hiiumaa vallavolikogu esimees