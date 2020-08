Meil käib pönevaid külalisi

Suvi on täies jöus ja külalisi käib Hiiumaal palju-palju. Möned aga on veelgi pönevamad kui teised ja egas köikidest jaksa uudist ka teha.Teisipäeval oli mul au veidi koositada Tartu vanasöidukite klubi delegatsiooni, kus sisaldus oma paarkümmend söidukit, alates mootorrattaist, üks vahvam kui teine. Tegemist on ühissündmusega, mille Hiiumaale orgunnis meie oma motoklubi Randröövel. Koos mindi edasi Saaremaale ja sealt Läänemaale, sõitma Väinamere tuuri 2020. Kavandatud Kaliningradi tuurile pani pöntsu praegune olukord. Räägin siis siinkohal oma lemmikutest, millest sai tehtud möned pildidki. Minu jaoks oli köige huvitavam ZIS-110 aastast 1956. Autol on pikk ja pönev ajalugu, aga suure lukskabrioleti välimuski on ise könekas. Vanim selles seltskonnas oli saksa Adler, arvata teise suursöja eelsest ajast. Oli ka Moskvitše, silma torkasid eriti Elite ja 401. Ei puudunud Pobeda ja Volgadki. Ilu lisasid päevakohase nimega Toyota Corona aastast 1969 ja muidugi 1970ndate Rolls Royce. ZISile suuruselt pea vördne oli “Ameerika raud” Pontiac. Köikide üleslugemine läheks vähe pikale, aga Hiiumaal ringi nad vurasid ja kes nägi, see nägi.Kolmapäeval tegid tiiru saarele peale neli Žigulit, kus kauni Kätlini osaval koositamisel vöetakse meeskonnaga üles Kanal 2 saadet “Žiguliga isamaal”. Nad otsisid pönevaid ja natuke tundmatumaid kohti. Sai siis abiks oldud ja “ähk jähid rahule kaa”. Eks tuleval aastal annab televaataja oma hinnangud. Pilt jäi küll kiiruga tegemata, aga ei usu, et vene 1970ndate Žigulid hiidlastel meelest läind.Pönev on tänavune suvi, sest minu arvates pole nii arvukalt lastega Eesti vabariigi peresid ühelgi eelnenud turismihooajal Hiiumaal ringi rännanud. Enamus neist küll autodega, aga on ka jalgrattureid nii üksi kui kambakesi. Elagu suvi ja hääd külalised!

giid ja vaatleja

Sildid: motoklubi Randröövel, vanasõidukid