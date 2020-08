Lusitaanlasi leidub ka Hiiumaal

Enne keskkonnaameti nutirakenduse käivitamist ei olnud infot Hispaania ehk Lusitaania teeteo esinemise kohta Hiiumaal, nüüdseks on selge, et see võõrliik on jõudnud ka siia.

Kaardil, mis asub aadressil teokaart.keskkonnaamet.ee on oranžide täppidega tähistatud teo leiukohad. Nutirakenduse andmebaasi on teateid lusitaanlaste leidudest saatnud Kärdla, Kärdla ümbruse, Kidaste, Tubala ja Jõeküla aiapidajad. Ka on selgunud, et Hiiumaal on kohti, kus selle võõrliigiga on hädas oldud juba neli-viis aastat.





Sildid: Lusitaania teetigu