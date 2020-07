Luidja triatloni võit selgus kahe tugeva konkurentsis

Tänavuse, järjekorras juba 22. Luidja triatloni tulemus selgus kahe tugeva võistleja Alari Remmelgu ja Ilmar Kuke konkurentsis, naistest oli kiireim Anni Kingsepp.Võitja Alari Remmelg ütles, et võistlus oli põnev ja tugevaim konkurent Ilmar Kukk, kellega rattasõidu ajal ülejäänutel eest ära mindi. 300 meetri ujumine meres oli esimene ala ja seal jäi Remmelgu tulemus Kukele pisut alla – ajad vastavalt 8.12 Remmelg ja Kukk 6.43.“Ujumine on alati kõige keerulisem minu jaoks – kui hästi ei tule välja, siis ei tunne ennast kindlalt, et mis edasi saab,” selgitas Remmelg.





