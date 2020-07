Kuu aega kadunud Sulevit pole leitud

1. juunil tuli teade, et politsei palub abi 29. mail oma Kärdlas Liiva tänaval asuvast kodust teadmata suunas lahkunud 72aastase Sulevi leidmiseks. Sel nädalal ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp, et Sulevit pole ikka veel leitud: “Politsei on suhelnud Sulevi lähedaste ja tuttavatega, et välja selgitada tema võimalikke viibimispaiku. Samuti kontrollivad politseinikud tema kohta saabunud infot, kuid seni pole meest leida õnnestunud.”

Suleviga oli lähedastel viimati kontakt 29. mail kella 18 paiku, kui ta oma kodust lahkus. Siis oli tal seljas must lühike jope, jalas sinised dressipüksid ja crocsid ning peas musta värvi punase triibuga kootud müts. Sulev on umbes 170 sentimeetrit pikk ja kõhna kehaehitusega. Telefoni Sulevil kaasas ei ole. Teada on, et Sulev tarvitab igapäevaselt ravimeid ja aeg-ajalt ei pruugi ta ümbritsevat korrektselt tajuda.

Sulevit otsides on kontrollitud tema võimalikke viibimispaiku, suheldud lähedaste ja tuttavatega ning kontrollitud erinevaid vihjeid. Samuti on otsijad läbi kamminud maastiku tema kodu ja töökoha ümbruses. Otsinguala on kontrollitud ka drooniga. Sulevit aitavad otsida nii vabatahtlikud kui ka tema lähedased, kaasati ka politseikoer, kuid tulutult.

“Kindlasti oleks suureks abiks, kui maaomanikud kontrolliksid oma kinnistutel asuvaid mahajäetud hooneid ja lopsakama taimestikuga alasid, kuhu inimesed sattuda ei pruugi,” ütles politseijuht.

Politseijuht palus kõigil, kel on infot Sulevi võimaliku viibimispaiga kohta, sellest teada anda telefonil 5883 8190, häirekeskuse lühinumbril 112 või meilil marko.kallas@politsei.ee.