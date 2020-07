Kodukohvik toetab vähiravifondi

erakogu

Palade küla Palade talus on ikka kaetud külalistele laud kõige paremaga, kinnitavad Karmen Aasma ja Hanna Haavapuu, kes kolmandat korda avavad kodukohviku “Onu Reinu juures”.Aasma ja Haavapuu, kes kohviku Onu Reinu Juures avavad kolmandat korda, ütlesid, et kuigi üldkorraldajad on varasematest erinevad, on nende eesmärk sama – korraldada Hiiumaal üks tore nädalavahetus.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kodukohvik, Onu Reinu juures