Juunis veeti Hiiumaa liinil rekordarv sõidukeid

TS Laevad teenindas juunis kahel liinil kokku 239 001 reisijat ja viis üle 110 438 sõidukit, mida on vastavalt 18 protsenti ja 3 protsenti vähem kui möödunud aasta samas kuus.

Rohuküla-Heltermaa liinil teenindati juunis 72 476 reisijat ja veeti üle 31 909 sõidukit, võrreldes mullusega vähenes reisijate arv 5,7 protsenti, sõidukite arv aga kasvas 5,4 protsenti ehk 31 909 sõidukini, mis on läbi aegade liini juunikuu rekord.

Virtsu-Kuivastu liinil reisis juunis kokku 166 525 inimest ja veeti üle 78 529 sõidukit, mida oli vastavalt 22 protsenti ja 6,6 protsenti vähem kui eelmise aasta juunis.

TS Laevade juhatuse liikme Ave Metsla ütles, et reisijate arvu vähenemist mõjutas juunis kõige enam mullusest väiksem Saaremaale suunduvate bussiekskursioonide ja grupireiside arv, samuti oli igas bussis keskmiselt vähem reisijaid.

“Samas sõiduautodes ja veokites reisinud inimeste keskmine arv oli mullusega praktiliselt sama. Rõõm on näha, et siseturism on Eestis sel suvel üle ootuste populaarne ning meie reisijate numbrid kasvavad iga nädalaga. Lisaks eestlastele on ka lätlased praegu meie suursaarte sagedased külalised,” lisas Metsla.

Metsla sõnul kulges jaanipäev ehk üks populaarseimaid saartele reisimise perioode sel aastal väga sujuvalt. Suuremaid järjekordi sadamates aitas vältida parvlaeva Regula lisalaevana liinile toomine jaaniajal. “Nädalavahetuse ja jaanipäeva eel, 19. juunil kasvas ka reisijate arv ning sadamas tuli mõnevõrra pikemalt oodata, kuid Regula liinile tulekul alates 22. juunist oli pikim ooteaeg sadamas tund, enamasti vähem.”

TS Laevad tegi juunis kahel liinil kokku 2113 reisi, millest 99,2 protsenti väljus õigeaegselt.

Selle aasta esimese kuue kuuga on TS Laevad teenindanud kahel liinil kokku 680 642 reisijat ja viinud üle 351 294 sõidukit.

