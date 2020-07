Jätkem rebasepoeg rahule

Eesti Metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg andis Hiiu Lehele teada, et Hiiumaal külastab üht grilliplatsi rebasepoeg, kes hüppab kolmel jalal. Tema jalaluu on katki olnud ja ise ära paranenud. Grillijad helistavad tema pärast vahel viis-kuus korda päevas. Võsujala sõnul ei tohiks rebasepoega häirida, tema ellu ei tuleks enam sekkuda. On ülearune helistada loomakese pärast loomakaitsesse või keskkonnaametisse ja mujale, sest temaga on tegeletud, ka keskkonnaameti spetsialistid on ta üle vaadanud.

Kinni teda enam püüda ei tohi, kuna see oleks tema jaoks kindel surm, seletas Virge Võsujalg. Grilliplatsi läheduses tunneb rebasepoeg lõhna ja ta tuleb tahes-tahtmata sinna uudistama ja noolima. Rebane enam abi ei vaja ja tuleks jätta rahule, samas nii noort looma mujale viia ka ei saa. Täpse grilliplatsi jätab Metsloomaühing oma teada, et inimesed ei suunduks teda huvi pärast vaatama ja häirima.

