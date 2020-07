Jätaks posti maha

Viimasel kolmel aastal on Kärdlas Hiiu ja Eha tänava ristmikul igal aastal olnud üks kindlustusjuhtum. Eile hommikul juhtus samas kohas jälle liiklusõnnetus, milles sai viga ühes autos istunud kaasreisija. Kõvasti sai kahjustada ka ristmikul seisev elektripost.

Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ütles, et eelmisel suvel on Hiiu-Eha tänava ristmik jutuks osavaldade liiklus-

komisjonis. Vallakodanik tegi ettepaneku, et seal võiks olla STOP-märk, kuna ristmik on liiklusohtlik. Preimann meenutas, et politsei esindaja märgi paigaldamist ei toetanud, sest “Anna teed” märgid on juba olemas ja juhid peavad ristmikul igal juhul ettevaatlikud olema.

Komisjon tegi järelduse, et antud ristmikul on probleem pigem nähtavusega. Nähtavust aga piirab ristmikul peamiselt Elektrilevi elektripost. Näiteks keskväljaku poolt sõitja jaoks jääb peatee märk pooleldi sellesama elektriposti taha peitu.

Preimann ütles, et post loodeti eemaldada praegu käimasoleva koos tänava-

valgustuse uuendustööde käigus. “Kahjuks ei olnud Elektrilevi valmis sellises mahus meie projektiga kaasa tulema ja nii jääb see post alles,” nentis osavallavanem.

Hei, Elektrilevi asjamehed, nüüd kui pool tööd on tehtud ja elektripost on juba peaaegu pikali, äkki ei panekski seda tagasi. Asendaks selle ajast ja arust betoonkoletise hoopis mõne kaasaegsema lahendusega?

Tormi kaupluse poolt tulijate jaoks aga paigaldaks osavald kumerpeegli.

7. juuli 2020