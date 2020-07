Iseteenindussöökla jätab mulje saastunud toidust

TS Laevade sööklas tuleb nii hommikupuder kui päeva-praad kliendil endal taldrikule tõsta – igaühele see ei meeldi.Kui varem kaitses toitu võimalike köhijate ja aevastajate eest klaassein, siis nüüd seisab terve järjekord avatud ja mikroobidele sobivalt sooja toiduleti ees.Laevareisija Mati Nurs ütles, et teda see häirib ja kui varem sõi ta linna sõites laeval alati hommiku- ja teel koju tagasi õhtusöögi, siis nüüd ta seda enam ei puutu ja eelistab kas toidu kaasa võtta või kioskit midagi pakendatut osta.





Sildid: toit, TS Laevad