Haruldane liblikas jäi Hiiumaa hobifotograafi kaamerasilma ette

ÕIE KORELL

Hobifotograaf Õie Korellile meeldib käia looduses ja pildistada linde, liblikaid ja kõike muud ilusat mis teekonnal ette jääb.Loodus on olnud mulle kaaslaseks lapsepõlvest peale. Meeldis hulkuda mööda metsi, jälgida lindude askeldamist ja lillede kasvamist. Nüüdseks on lisandunud huvi ka selle ilu jäädvustamise ja teistega jagamise vastu. Uudishimust tahan ka alati teada, kelle ma pildile püüdsin ja selleks on vastavad foorumid,” rääkis Õie Korell Hiiu Lehele.





