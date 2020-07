Elektrilevi teiste võrku kasutada ei saa

Hiiu Lehe loos “Kiire internet jõuab 840 tarbijani” ütles Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid, et ta on korduvalt juhtinud Hiiumaa kiire interneti ühendusi rajava Elektrilevi tähelepanu küladele, kus kiire internet on juba olemas. “Nad on selle teadmiseks võtnud ja kui tuleb uus nimekiri, on need jälle seal sees,” oli ta nördinud.

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Ivar Jurtšenko vastas, et taustana peaks teadma, et nende ettevõte hakkas internetivõrgu rajamisega tegelema 2019. aastal ja enne seda ei olnud ettevõttel mitte mingisugust seost internetitaristuga.

“Lihtsalt pole võimalik, et Elektrilevi on varasemalt kusagile sidekaabli vedanud ja kui keegi teine on kusagile vedanud, siis meie peame oma võrgu praegusel juhul sinna kõrvale viima – me ei saa kasutada kellegi teise rajatud võrku,” selgitas kommunikatsioonijuht.

