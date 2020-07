Elamuskeskuse Tuuletorn külastajate arvu prognoos

SANDRA ROOSNA

Vastab elamuskeskuse Tuuletorn tegevjuht Kristina Halla: “Koroonapuhangust tulenevate negatiivsete majandusmõjude tõttu olid suvekuude numbrid meil pigem konservatiivsed. Rõõmusõnumiga saame nüüd kinnitada ekspertide hüpoteese, kes hindasid, et siseturismi jaoks tuleb hea suvi, kuna inimesed valivad selle aasta reisiplaanides sihtkohaks Eesti eri paigad ja loomulikult on saared atraktiivne valik, eriti veel, kui just Hiiumaal on tutikas kogupere külastuskeskus püsti pandud. Tuuletorni juunikuuks prognoositud külastusnumbrid on ületatud peaaegu poole võrra – esimese kuuga käis 6458 külastajat, Baltikumi kõrgeimail ronimisseinal pani end proovile neist 738. Tuuletorni kirjalik tagasiside on olnud jõuliselt positiivne ning Google’i ja Facebooki vahendusel jagatakse tunnustavaid sõnu. Külastajatele meeldib keskuse mitmetahulisus, paslik on ära märkida ühe külastaja tagasiside: “Maru koht, kus asjatada nii suurtel kui ka väikestel. Erilist sümpaatiat tekitasid luuletused seinal ja võrkkiiged, kust sai Hiiumaa kaadreid nautida. Margus Tabori mamma lood on muidugi veel täitsa omaette teema. Plusspunktid hõrgu ja napi arhitektuuri eest.”

