Äkki jätaks ära?

Algul Kärdla, hiljem Hiiumaa kohvikutepäevad on saarele toonud palju tähelepanu ja külastajaid. Küllap sellepärast ei taha Hiiumaa vallavalitsus selgi aastal päeva korraldamisest loobuda, kuigi 13 aastat ülipopulaarse kohvikutepäeva korraldajad teatasid, et tahavad aastase pausi pidada. Isegi kui vallal pole piinlik korraldajatelt ideed üle lüüa, siis koroonaviiruse võimalikule tagasitulekule mõeldes tuleks kohvikutepäeva korraldamist korralikult analüüsida. Selleks, et mitte korrata saarlaste võrkpallimänguga tehtud viga.

Valitsus küll leevendas avalikele üritustele seatud piiranguid ja 15. juulist on lubatud nii ühe- kui mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib toimuda eraldi üritusi, milles igal ühel eraldi ei viibi siseruumides rohkem kui 1500 külastajat või väljas enam kui 2000 külastajat. Kehtima aga jääb 50protsendiline täituvuse nõue.

Rekordaastal oli saarel avatud ühepäevakohvikutes 8000 külastajat, ühe popu-laarseima kohviku Cafe Orientale külastajate arv aga küüdis lausa 3000 inimeseni.

Juhendis on veel kirjas, et sealjuures ei tohi ühel üritusel osalejad (vastavalt üritusel osalejate piirarvule) kokku puutuda teisel üritusel (sh sama ürituse alaüritused erinevates toimumispaikades) osalejatega ürituste toimumise ajal, nende vahel, enne ning pärast.

Kuidas seda tagada kohvikutepäevadel, mille algne idee oli just inimeste liikumine erinevate kohvijoomise ja lugude vestmise kohtade vahel?

Ja kuidas keelata neil osa saamast Korgi Vahuveini Viikendist ja Tulefestivalist, mis toimuvad samal nädalavahetusel?

14. juuli 2020