1,2 miljoni petitsioonile anti 710 allkirja

MIKAEL KELOMEES

1,2 miljoni koroona-investeeringu euro kasutamise petitsioonile anti 710 toetusallkirja – see on ligi kümme korda rohkem kui volikogu eelnõu algatamiseks vaja.Petitsiooni algatajad soovivad, et 1,2 miljonit eurot nn koroonainvesteeringute raha kasutataks Hiiumaa spordihoone teise etapi ehitustööde rahastamiseks.Kolmapäeval andsid petitsiooni algatajad Georg Linkov, Anti Kalle ja Tanel Malk selle Hiiumaa vallavalitsusele üle, vastu võttis puhkuseoleva vallavanema kohusetäitja Lauri Preimann.





