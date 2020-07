1. rahvusvaheline viiuldajate suvekool Hiiumaal

Suve küpsemisest annavad märku siristavad heinaritsikad, kes tavaliselt juuli lõpupoole oma viiulid põuest välja tõmbavad ja öökontsertidega alustavad.Loodusega sünkroonis on tänavu ka Eestimaa noored viiuldajad, kes saabuvad Kärdlasse 28. juulil ja veedavad nädalapäevad Hiiumaal, et osa saada esimesest rahvusvahelisest viiuldajate suvekoolist, mis leiab aset Kärdla Muusikakooli ruumides.Mõte luua Hiiumaal keelpilli suvekursus tekkis juba aastaid tagasi Hiiumaa Kammermuusikapäevade korraldajate peas. Kammermuusikapäevad on nüüdseks minevik, kuna kontserte korraldavaid festivale on Hiiumaale tekkinud küllalt pikk rida. Samas Eesti keelpilliõppuritele suunatud koolitus õppetöövälisel ajal peaks olema oluliselt mitmekesisem.Juuli algul lõppes Värskas XXIII üleriigiline noorte keelpillimängijate- ja õpetajate suvelaager-kursus, mis on suunatud põhiliselt noorematele õppuritele, alates 11. eluaastast. Paarkümmend suve tegutses Haapsalus menukas suvekool “Haapsalu Viiulimängud”, mis hõlmas ka teisi keelpille, kammermuusikat ja oli suunatud ka gümnaasiumiealistele, ning millega kaasnes alati rida põnevaid kontserte. Kahjuks suri see traditsioon välja ja jättis järele märgatava tühimiku, mida Kärdla suvekool nüüd täitma püüab hakata.Milles seisneb kursuse rahvusvahelisus, kui juttu oli Eesti noortest viiuldajatest? Rahvusvahelisuse mõõde oli esmane mõte algusest peale, kuna muusika on rahvus-vaheline keel. Kes selle endale erialaks on valinud, ei peaks kindlasti oma maa ja rahvuse piiridesse kapselduma, ka rahvamuusikuna mitte. Tänapäeva maailmas on elementaarne, et püütakse õppida ka kodumaa piiridest väljaspool, kui mitte pikemalt, siis vähemalt meistrikursustel käies. Selleks, et see võimalus lähemale ja kõigile soovijatele käeulatusse tuua, kutsusime esimesel aastal õpetama Müncheni Muusikakõrgkooli viiuli-professori Mi-kyung Lee. Lõuna-Koreast pärit, kuid juba noorena Euroopasse kolinud viiuldajana on ta võitnud mitmeid rahvusvahelisi konkursse ja õppinud selliste meistrite käe all nagu Sandor Vegh, Ana Chumachenko ja Oscar Lysy. Kuna tegemist on maailma mastaabis eriti hinnatud pedagoogiga, olid paljud välismaa tudengid Saksamaalt, Soomest, Lõuna-Koreast ja Taiwanilt valmis talle Hiiumaale järgnema ja registreerusid kursusele. Siis aga tuli mängu koroona, ja Müncheni Muusikakõrgkool oli sunnitud oma sisseastumiseksamid lükkama täpselt samale nädalale Hiiumaa kursusega. Selleks, et mitte alt vedada, pakkus Mi-kyung Lee välja variandi, et ta võib pidada kõik kokkulepitud tunnid veebi teel. Kui see absurdne kevad meile midagi õpetas, siis seda kindlasti, kuidas internetti mitmekülgsemalt kasutada. Kui isegi balleti-kooli sisseastumiseksamid võib koduköögis edukalt sooritada, siis miks mitte ka viiulitunnid meistriklassi tasemel. Plussiks kujunes ka see kurb tõsiasi, et välismaised osalejad loobusid veebitundidest, mistõttu nüüd kõik Eesti viiuldajad külalisprofessori klassi ära mahuvad.Tunnid leiavad aset muusikakooli saalis ja need on huvilistele avatud. Lootus Mi-kyung Lee fantastilist mängu elavas esituses kuulata lükkub paraku tulevikku.Kohalikest õppejõududest õpetavad kursusel EMTA professor ja ERSO kontsertmeister Arvo Leibur, TMKK vanemõpetaja ja Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu president ning ERSO II viiulirühma kontsertmeister Kaido Välja ning allakirjutanu. Kursuslasi on esimesel aastal 13, vanuses 13-27 aastat, nende hulgas ka viimase üleriigilise keelpillimängijate konkursi võitjad Linda-Anette Verte ja Hans-Christian Aavik. Õppetöö toimub Kärdla Muusikakooli ruumides, mille kool eesotsas direktor Arvo Haasmaga lahkelt kasutada on andnud.Loodame, et kursusest kujuneb sündmus, kus noored muusikud oma oskusi lihvida ja kogemusi omandada saavad. Hiiumaa pakub selleks ideaalsed tingimused: täiuslikud õpperuumid ja värskelt remonditud kaunis kirik koos hea klaveriga. Rahulik ja keskendumist soodustav keskkond Kärdla linna näol. Samuti tahaksime loota, et kursuslased ja korraldajad ei jääks pelgalt saaja rolli, vaid annavad oma panuse suvise Hiiumaa kultuuripildis.Kõigepealt kummardusena Hiiumaale toetuse eest toimub reedel, 31. juulil kell 16 tänukontsert Käinas R. Tobiase sünnikodus, kuhu pääseb muuseumipiletiga.Kärdla kirikus toimub kolm kontserti: neljapäeval 30. juulil kell 20 esinevad pedagoogid Arvo Leibur, Kaido Välja ja Aet Ratassepp, klaveril Mart Ernesaks ja tšellol Greta Ernesaks. Kavas Telemann, Hermann, Beethoven ja Tubin.Laupäeval, 1. augustil kell 19 esinevad kirikus kursuslased ja esmaspäeval, 3. augustil kell 17 algab kursuse lõppkontsert.Piletid 5 eurot, lapsed kuni 12 aastat tasuta.Aet Ratassepp

Sildid: suvekool, viiuldajate