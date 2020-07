Viimane pusletükk paigas

Sandra Roosna

Tuuletorn on justkui viimane pusletükk, mis oli Hiiumaal veel puudu, et saada täiuslikuks puhkusepaigaks.Mina arvan, et kindlasti polnud see spaa, mida siia tahta – hiidlastel on palju lennukamaid ideid kui lihtsalt Saaremaad kopeerida. Minu meelest ongi Hiiumaa pigem looduslähedase aktiivse puhkuse kui massaaži ja kloorivees istumise saar.





