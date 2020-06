Teetööd Ristil, Taeblas ja Uuemõisas

Maanteeamet täpsustas juunikuist teetööde ajakava Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel ja palub arvestada liiklus­piirangutega vahetult töötsoonis. Pressiteates on märgitud, et liiklusele on avatud vähemalt üks sõidu­rada.

Eilsest kuni 12. juunini tehakse Risti ja Haapsalu vahel tasandusfreesimist ja paigaldatakse kogu teekatte laiuses uus asfaltbetoonist kulumiskiht.

Eile ja täna parandatakse Palivere ja Haapsalu vahelisel maanteel asfaltkatet. Teelõigud on kuni 50 meetrit pikad ja tööde ajal on väljas liiklusreguleerijad ja suunavad liiklusmärgid.

Eilsest kuni 6. juunini remonditakse teed Uuemõisa alevikus. Sealgi teekate algul tasandatakse freesiga ja seejärel paigaldatakse uus asfaltkate. Tööde ajal on üks sõidusuund ajutiselt suletud ning liiklus suunatakse teisele sõidusuunale. Maanteeamet palub jälgida liiklusreguleerijate märguandeid ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid.

Taebla alevikus tehakse samalaadseid töid 4. kuni 9. juunini, Ristil 10. kuni 12. juunini. Teeremondi ajal on üks sõidurada suletud ja liiklust juhitakse reguleerijatega.

Sõltuvalt ilmast võivad tööde ajad muutuda, kuid enne teele asumist saab kontrollida võimalikke liikluspiiranguid portaalist tarktee.ee. Ajavaru planeerimisel peaks liiklejad arvestama ka sellega, et samaaegselt tehakse teetöid Haapsalu linnas.

Tööde kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot, ehitab AS TREV-2 Grupp.

Sildid: Teetööd