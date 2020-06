Sulev endiselt kadunud

erakogu

Politsei palub abi oma Hiiumaal Kärdlas Liiva tänaval asuvast kodust teadmata suunas lahkunud 72aastase Sulevi leidmisel. Lähedased said temaga viimati kontakti 29. mail kella 18 paiku.Kärdla politseijaos­konna piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa ütles, et Sulevit on otsitud alates esmaspäevast, kuid paraku ei ole teda leitud. Kontrollitud on mehe võimalikke viibimis­paiku, suheldud lähedaste ja tuttavatega ning kontrollitud erinevaid vihjeid. Samuti on otsijad läbi kamminud maastiku tema kodu ja töökoha ümbruses. Otsinguala on kontrollitud ka drooniga. Sulevit aitavad otsida nii vabatahtlikud kui ka tema lähedased. Eile lõunal kaasati ka politseikoer.Politsei palub Kärdla linna elanikel kontrollida oma krunte ja kõrvalhooneid. Eriti tähelepanelikult võiksid oma hoove vaadata Metsa, Ladva, Kabeli, Liiva, Loigu, Künka, Kanarbiku, Luite, Seene ja Alato tänava ning Käina maantee elanikud.Politsei palub kõigil, kel on infot Sulevi võimaliku viibimis­paiga kohta, sellest teada anda telefonil 5883 8190, häire­keskuse lühinumbril 112 või meiliti marko.kallas@politsei.ee

Sildid: kadunud, sulev