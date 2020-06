Politsei: Veeda jaanipühad pere ja lähimate sõpradega

Sel aastal jäävad eriolukorra tõttu ära suuremad jaanipeod. Sellegipoolest on politsei korda valvamas tavapärasest suuremate jõududega.

Endiselt ei tohi koguneda ühte­kokku üle 100 inimese ja kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Seetõttu jäävad sel aastal ära ka suuremad jaanipeod.

“See on küll ürituste korraldajate vastutus, aga kõik võiks seda ikkagi ka ise jälgida,” ütles piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa. Tema soovitab sel aastal jaanipühad veeta pere ja lähimate sõpradega.

Varasematel aastatel on pühade ajal olnud peamised seaduserikkujad joobes autojuhid. Mullu tabati vahemikus 22.–25. juunini roolist koguni 11 alkoholijoobes juhti. “See on nelja päeva kohta suur number,” tõdes Nisumaa.

Ta prognoosib, et kuna tänavu suuri pidusid ei toimu, siis ilmselt on ka vähem Hiiumaal ringi sõitmist: “Varasematel aastatel oli tavaline ühelt suurelt jaanitulelt teisele sõita. Õnneks seda tuleb ette ilmselt vähem.”

See, et suuri pidusid ei toimu, ei tähenda aga, et politseipatrulle liikvel pole. “Oleme väljas suuremate jõududega nagu alati jaanipühadel,” ütles Nisumaa. Arvestada tuleb ka reididega, kus politseinikud kontrollivad autojuhtide kainust.

Anna hättasattunust või rikkumisest teada

Nisumaa kutsub üles teada andma, kui keegi on hätta sattunud. Näiteks eelmisel aastal tehti väljakutse, kui purjus alaealine ei võtnud enam jalgu alla.

“Sellises olukorras tuleb alati ikkagi teha kõne numbrile 112. Seda ei pea kartma, on normaalne, et inimesed helistavad ja abi paluvad.”

Samuti sai politsei eelmistel jaanipühadel teate purjus inimesest, kes hakkas vette minema. Nisumaa sõnul on nad tänulikud, et niisuguseid väljakutseid tehakse, sest üksteist tuleb hoida.

Varasematel aastatel on jaanidega suurenenud ka kakluste arv. Piirkonnapolitseinik loodab, et pere ja lähemate sõprade ringis seda ei juhtu: “Kui peaks ikkagi tekkima konflikt, siis ei tasu seda lahendada peomeeleolus, vaid ikka selge ja kaine peaga.”

Jaanipidudel on ette tulnud ka kadumisi. “Sageli juhtub, et keegi läheb kuskile uitama, kukub või jääb magama. Kui te pidutsete koos, siis jääge ka kokku, et keegi ei hakkaks üksi kuskile jalutama minema,” manitses piirkonna­politseinik.

Joobes juhid põhjustavad enim õnnetusi

Politseile antakse teada ka veidralt sõitvatest autodest ja seda tuleks ka edaspidi teha. Nisumaa sõnul pole sellise auto juht tavaliselt kaine ja just joobes juhid põhjustavad paraku kõige rohkem liiklusõnnetusi.

Sel aastal on juba ette tulnud juhtumeid, kus sõidukiirused on liikluses väga suureks läinud. “Praam käib üsna tihti ja ei pea kaua ootama, kui ühest maha jääd,” kutsus Helle-Triin Nisumaa üles kiirust mitte ületama.

