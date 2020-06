Nädalaga 1500 külastajat

Hoolimata sellest, et veel lisandub üksikuid koroonaviirusesse nakatunuid, hakkab eriolukorra järel elu tavarütmi naasma. Juba kaks nädalat saab külastada elamuskeskust Tuuletorn. See on osutunud tõeliselt populaarseks, esimesel nädalal käis seal koguni 1500 uudistajat.

Hiiumaa tenniseklubi Tuulekala cupi vastu oli nii suur huvi, et turniir tuli korraldada, vaatamata sellele, et koroona­kevad klubi plaanid sassi lõi ja Oliver Tatar ikka veel kaugel maal koju pääsemist ootab.

Eriolukord ei peatanud Kärdla kesk­väljaku ehitustöid, reedel pannakse seal nurgakivi ja suur osa väljakust avatakse peagi jalakäijaile. Suuremad tööd saavad tehtud ja sügiseks peaks tõeliselt linlik linnasüda lõplikult valmima.

Ehitustööd on lõppjärgus Kärdla kiriku juures ja 24. juunil on plaanis renoveeritud kirik taaspühitseda. Kahjuks ei saa koroonapiirangute tõttu seekordsele tänu­tseremooniale kutsuda rohkem kui 100 inimest. Kärdla kiriku renoveerimise eest­vedaja ja suurannetaja Enn Kunila lubas, et üks tänupidu tuleb veel ja loodetavasti on siis kõik piirangud ajalooks saanud. Peale jaanipäeva aga saab iga soovija ise ilusat kirikut uudistama minna.

Rõõmusõnum tuli ka purjetamishuvilistele – Muhu Väina regatt tuleb selgi suvel Kärdla sadamasse. Neile, kes ise osaleda ei plaani, pakub võistlus kindlasti kaunist vaatemängu. Imeilus on ju Kärdla sadamast, miks ka mitte Tõrvanina või Hausma rannast vaadata, kuidas silmapiir purjelaevadega täitub.

Hea uudis tuleb ka kaugkütte rindelt – Utilitas vahetab Kärdlas välja vananenud kaugküttevõrgu magistraaltorustiku. Loodetavasti vähendab see soojakadu ja toob klientidele väiksemad küttearved, aga see on ka osa peagi kerkima hakkava Hiiumaa spordikeskuse ehitustööst.

Kultuurinautlejate rõõmuks on kuulda juba ka mõnest suvekontserdist ja -etendusest, mis saarel aset leiab.

Hoolimata karmist kevadest on tulemas üllatusterohke ja sisukas suvi.

16. juuni 2020