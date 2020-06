Lapsed teevad politseile aastas 2600 kõnet

Lastekaitsepäeval, 1. juunil tänas politsei- ja piirivalveamet (PPA) kõiki lapsi, kes märkavad, aitavad kaaslasi ning on sellega teistele eeskujuks.

“Kangelane on iga laps, kes märkab abivajajat enda kõrval, annab sellest teada endast suurematele ja aitab hädasolijat täpselt nii hästi, kui ta teab ja oskab,” ütles PPA ennetusteenuse koordineerija Nurmely Mitrahovitš.

Aastas annavad lapsed abivajajast häirekeskusele teada ligi 2600 korda ehk lapsed teevad umbes 215 kõnet kuus.

Põhjused, miks lapsed politsei poole pöörduvad, on väga erinevad. “Kahjuks on palju neid juhtumeid, kus lapsed annavad teada lähisuhtevägivallast ja tihti on juhtumiga seotud ka alkoholi tarvitamine,” nentis ta.

Tihti paluvad lapsed politseinikelt abi ka siis, kui nad märkavad, et kiusatakse, alandatakse või laimatakse mõnd nende sõpra. Samuti otsivad lapsed abi oma sõbrale ja tema perele, kus kasutatakse vägivalda.

Näiteks helistas politseisse 11aastane laps, kes palus politseinike abi, sest tema alkoholi tarvitanud vägivaldne isa tahtis tuppa sisse saada. Politseinikud reageerisid teatele koheselt ja viisid isa jaoskonda kainenema.

“Taolise väga raske sündmuse keskele sattunud lapse teguviis on kangelaslik, sest ta julges abi kutsuda ja anda politseile teada, et tunneb ohtu. Seda tema oma isa tõttu, kelle tähtsaim ülesanne peaks olema tagada oma lapsele turvatunne,” rääkis Mitrahovitš.

Mitrahovitš kinnitas, et iga selline kangelastegu võib päästa kellegi elu. “Aitäh selle usalduse eest, mida näitate meile igal korral, kui abi saamiseks politsei poole pöördute!” tänas ta lapsi.

Iga laps, kel on mure või kes märkab abivajajat, saab abi lasteabi telefonilt 116 111 või helistades 112.

