Jõudu käinakatele!

66 päeva kestnud eriolukord on läbi ja ligi kaks aastat ehitatud Tuuletorn valmis.

Eilsest leevendati koroonapiiranguid veelgi. Selle pisut enam kui kahe kuuga jõudsime piirangutega harjuda ja paljud ehk ei kipugi enam poodi, kohvikusse ega kinno, aga mingem siiski.

Samas pole koroonaviirus kuskile kadunud ja teateid üksikutest nakatunutest tuleb jätkuvalt. Nii et läheme ikka kodust välja, aga hoiame pikivahet, peame meeles 2+2 reeglit ning peseme ja desinfitseerime käsi.

Tuletavad ju ilusad ilmad ja aina lähenev suvi meelde, et kohe-kohe on käes turismihooaeg. Suur osa talveks suletud söögikohti on taas avatud ja ootavad väga kliente. Kasutame siis võimalust ja tuleme kodust välja, naudime siinsete söögi­kohtade pakutavat, enne kui algab tõeline suvehooaeg ja rahvast on rohkem. Nii saame toetada kohalikke ettevõtjaid ja aidata neil majanduslikus mõttes ellu jääda.

Eile avati ka kauaoodatud elamuskeskus Tuuletorn. Lihtsalt see ei tulnud – Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg on selle ehitise valmimise nimel läinud läbi halli kivi, oponentide kriitika ja laia lõuaga ütlejate naeru. Ja kohale jõudnud.

Järgmine teekond seisab ees – Käina kaubanduskeskuse ja kardiraja projekt. Nii et jõudu käinakatele!

Kärdla aga peab arenguhoogu hoidma, mine tea, muidu ehk napsab Käina saare pealinna staatuse endale.

2. juuni 2020