Jaaniaja päästerõngad

Ilmad on juba mõnda aega suvised olnud ja tundub, et kuuma jagub veel järgmistekski päevadeks. Merevesigi on juba ujumiseks sobivalt soe ning jaanipühade ajal paljudel laialt aega käes, muuhulgas ka merre ujuma minna. Muidugi kainelt ja kõiki ohutus­reegleid jälgides.

Kurvastab, et 29st Hiiumaale paigaldatud veeohutusstendist on rikutud viis. Eelmisel aastal saime uhked olla selle üle, et eristusime muust Eestist sellega, et kõik stendid olid korras. Nüüd enam mitte…

Ei tea, mida küll mõtleb inimene, kes veeohutusstendi lõhub või sellelt midagi kaasa võtab? Nii võib ju mõne inimese, aga ehk ka lõhkuja enda elu ohtu seada. Keegi ei tea, millal rannas päästerõngast vaja võib minna.

On ju need stendid randadesse paigaldatud meie kõigi turvatunde loomiseks. Selleks, et õnnetuse korral saaks hädasolijatele appi minna, ilma ennast ohtu panemata.

Kurb on ka see, et suuri avalikke jaani­tulesid sel aastal korraldada ei saa. Selle­pärast on tore, et appi tuli Kärdla kultuurikeskus ja sõbrad, kes jaaniajal viskavad välja toreda päästerõnga – ühepäevase Jaani­raadio.

Suurte ühislõkete asemel liidab meid sel jaanilaupäeval väikese lõkke juures väike raadio või läpakas, mis Jaaniraadios toimuval kõigis saare otstes, aga ka üle ilma kõlada laseb.

19. juuni 2020