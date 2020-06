Jaaniaja möll möödas

Mujalt Eestist tuli jaaniajal kohutavaid teateid liiklusõnnetustes hukkunud ja uppunud inimestest.

Jaanilaupäeval ja jaanipäeval said päästjad tulekahjudele 178 väljakutset, neist 22 olid elumajades ning 110 kutset olid seotud inimeste murega naabrite lõkke pärast.

Palavad ilmad meelitasid inimesi veekogude äärde, kahjuks lõppes ühel juhul ujumaminek ka traagiliselt. Tänavu on uppunud juba 32 inimest, seda on peaaegu sama palju, kui eelmisel aastal kokku.

“Pooled uppumissurmad on olnud seotud ka alkoholi tarbimisega, nii ka seekord. Head inimesed – ärge laske oma purjus sõpradel minna ujuma. Joobes inimene ei hinda oma võimeid adekvaatselt, lisaks võib kuuma ilma, külma vee ja alkoholi koosmõjus tekkida mõni terviserike. Me keegi ei taha pärast sellist õnnetust jääda kaldale mõtlema, et ma oleksin ju saanud selle õnnetuse ära hoida,” ütles päästeameti vastutav korrapidaja Erkki Põld.

Hiiumaal oli jaaniaeg õnneks üsna rahulik ja rõõmus. Rahvast oli saarel väga palju, politsei väljakutseid õnneks mitte liiga palju. Suuri jaanitulesid küll polnud, aga pisikesi jagus igasse õue ning hiiumaine Jaaniraadio oli tõeline õnnestumine.

Palavad ilmad jätkuvad ka lähipäevil, aga kõige toreda kõrval ei tohi ära unustada enda ja oma lähedaste ohutust.

26. juuni 2020