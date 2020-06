Hiiumaa saadik praktiseerib Kärdla perearstikeskuses

Päeva rosin

President: Julgustan relvaloa andmisest keelduma

Eile [6. juuni] õhtul katkestas julm mõrvar kahe inimese elutee. Paljude Lihula ja Pärnumaa inimeste elu on jäädavalt muutunud. Avaldan kaastunnet kõigile, keda eile õhtul toimunu puudutas ning soovin kiiret paranemist vigasaanutele.

Eestis on 26 000 relvaomanikku. Valdav enamus neist on vastutustundlikud kodanikud. Nad tagavad, et nende relv ei satuks valedesse kätesse, et sellega ei juhtuks tahtmatuid õnnetusi ja ammugi ei kujuta nad ette, et võiksid relva kasutada süütute inimeste vastu või lihtsalt lahkarvamuste lahendamiseks.

Siiski on meil viimastel nädalatel juhtunud kaks relvadega seotud tõsist intsidenti, mil seaduslikku relva kasutati ebaseaduslikul moel. Veel ei saa teha üldistusi, kuid need juhtumid on juba tekitanud ühiskonnas rohkelt küsimusi ja ärevust.

Küsimustele saame vastused asjaomastelt asutustelt. Aga ilmselgelt on käes hetk, kus peame ühiskonnas arutama ja tõsiselt hindama, kui põhjalikult tunneme inimesi, kelle kätte relvad usaldatakse, kui põhjalikult tehakse relvaomanike tausta- ja tervisekontrolle. Relv on paratamatult kõrgendatud ohu allikas, mis valedes kätes võib teha palju kurja. Julgustan PPAd relvaloa andmisest keeldumisel kasutama oma kaalutlusõigust alati, kui inimese varasemad teod ja käitumine annab väiksemagi aluse eeldada, et loa taotleja pole aru saanud relvaga kaasnevast suurest vastutusest.

Eesti vabariigi president

Kersti Kaljulaid 6. juunil 2020